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29.10.2026 12:54:37
Heidelberger Druckmaschinen-Aktie im Sturzflug: Konzern kappt Gewinnprognose
Der Druckmaschinenhersteller Heidelberger Druck kappt nach einem enttäuschenden ersten Halbjahr seinen Ergebnisausblick für das Geschäftsjahr.
Im ersten Halbjahr lag die operative Marge bei 3,7 Prozent und blieb damit deutlich unter den 6,4 Prozent aus dem Vorjahr. Auch im zweiten Quartal erreichte die Kennzahl mit 6,4 Prozent noch nicht die alte Zielsetzung des Managements für das Gesamtjahr. Der Umsatz in den drei Monaten bis Ende September ging um zwei Prozent auf 509 Millionen zurück. Unter dem Strich erzielte Heidelberger Druck einen Gewinn von 24 Millionen Euro nach 11 Millionen ein Jahr zuvor, vor allem wegen eines Sonderertrags. Der Auftragseingang legte um knapp 10 Prozent auf 604 Millionen Euro zu.
Die Papiere von Heidelberger Druck notieren im XETRA-Handel zeitweise 17,66 Prozent tiefer bei 1,11 Euro.
/men/jha/
HEIDELBERG (awp international)
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
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