Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’759 1.2%  SPI 20’778 0.9%  Dow 52’475 0.2%  DAX 25’902 0.8%  Euro 0.9231 0.0%  EStoxx50 6’173 0.1%  Gold 4’025 -0.7%  Bitcoin 66’297 -1.4%  Dollar 0.8285 0.1%  Öl 114.4 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998On113454047Nestlé3886335Novartis1200526Partners Group2460882Sandoz124359842Amrize143013422
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Sector Perform-Note für MTU Aero Engines-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets
Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold an Henkel vz-Aktie
Henkel vz-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Underweight-Bewertung bekannt
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Mittag
SpaceX-Aktien für Kinder? Was hinter Musks Plan mit den Trump Accounts steckt
Suche...

Heidelberger Druckmaschinen Aktie 682694 / DE0007314007

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Ausblick 29.10.2026 12:54:37

Heidelberger Druckmaschinen-Aktie im Sturzflug: Konzern kappt Gewinnprognose

Heidelberger Druckmaschinen-Aktie im Sturzflug: Konzern kappt Gewinnprognose

Der Druckmaschinenhersteller Heidelberger Druck kappt nach einem enttäuschenden ersten Halbjahr seinen Ergebnisausblick für das Geschäftsjahr.

Heidelberger Druckmaschinen
1.03 CHF -16.15%
Kaufen Verkaufen
So werde voraussichtlich bei der bereinigten Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) nun nur noch die Spanne von 5,6 bis 6,6 Prozent erreicht, hiess es am Donnerstag vom SDAX-Konzern aus Heidelberg. Bisher war das Management von einer spürbaren Verbesserung des Vorjahreswerts von 6,6 Prozent ausgegangen. Grund seien insbesondere die Entwicklung der Weltwirtschaft sowie der anhaltende Kostendruck. Negative Produktmixeffekte aus der Entwicklung im Nahen Osten sowie Verzögerungen bei Projekten in der Technologiessparte kämen hinzu.

Im ersten Halbjahr lag die operative Marge bei 3,7 Prozent und blieb damit deutlich unter den 6,4 Prozent aus dem Vorjahr. Auch im zweiten Quartal erreichte die Kennzahl mit 6,4 Prozent noch nicht die alte Zielsetzung des Managements für das Gesamtjahr. Der Umsatz in den drei Monaten bis Ende September ging um zwei Prozent auf 509 Millionen zurück. Unter dem Strich erzielte Heidelberger Druck einen Gewinn von 24 Millionen Euro nach 11 Millionen ein Jahr zuvor, vor allem wegen eines Sonderertrags. Der Auftragseingang legte um knapp 10 Prozent auf 604 Millionen Euro zu.

Die Papiere von Heidelberger Druck notieren im XETRA-Handel zeitweise 17,66 Prozent tiefer bei 1,11 Euro.

/men/jha/

HEIDELBERG (awp international)

Weitere Links:

Immobilienaktien im Fokus: Warum US-REITs trotz Zinstief anders agieren als Vonovia

Bildquelle: Heidelberger Druckmaschinen AG
In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Heidelberger Druckmaschinen AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Heidelberger Druckmaschinen AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
19.08.26 Heidelberger Druckmaschinen Buy Warburg Research
25.06.26 Heidelberger Druckmaschinen Buy Warburg Research
11.06.26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
20.05.26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
16.04.26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

11:05 Logo WHS Fed-Schock im Nasdaq? Erst SHORT, dann LONG – 3 Gewinntrades LIVE!
10:01 UBS Logo UBS KeyInvest: Absicherung – Schutz für stürmische Zeiten/Iberdrola / Siemens Energy – Ungebremster Strombedarf
09:20 SMI vor neuem Hoch?
09:00 Marktüberblick: Deutsche Bank hui – Symrise pfui
07:30 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
28.10.26 Tesla hebt ab: Zwischen Show und Fusion
27.10.26 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (65%) auf Bayer AG
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’335.97 19.57 SQZB4U
Short 15’639.35 13.89 SXBTAU
Short 16’221.98 8.92 S5BKFU
SMI-Kurs: 14’758.68 29.10.2026 13:07:41
Long 14’132.57 19.70 SAB9DU
Long 13’824.16 13.95 S05FBU
Long 13’213.75 8.84 SYBDXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie sackt ab: Grossbank vermeldet Umsatz- und Gewinnsteigerung - Rückkaufprogramm soll bis 2027 abgeschlossen sein
ServiceNow-Aktie bricht zweistellig ein: Gewinn bleibt hinter den Erwartungen zurück
Logitech-Aktie bricht zweistellig ein: Ergebnis über Erwartungen - Zulieferer-Ausfall drückt kommende Umsätze
Idorsia-Aktie sinkt: Umsatz stagniert trotz starkem Quviviq-Wachstum - neue Partnerschaft geplant
SK hynix-Aktie springt zweistellig an: Speicherchiphersteller übertrifft Erwartungen - KI-Boom führt zu rasantem Wachstum
Alphabet-Aktie kräftig im Minus: Gewinn und Umsatz fallen schwächer aus als erwartet
Cisco Aktie News: Anleger schicken Cisco am Abend auf rotes Terrain
Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an UBS-Aktie
Fed legt Zinspause ein: US-Börsen beenden Handel im Plus -- SMI schliesst in Rot -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI stark
Sandoz-Aktie sackt kräftig ab: Generika-Spezialist passt Prognose an - Biosimilars mit Lieferengpässen

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.