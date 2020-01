HeidelbergCement ernennt Dominik von Achten zum CEO ab 1. Februar

HeidelbergCement bekommt zum 1. Februar einen neuen Chef. Dominik von Achten, derzeit stellvertretender Vorstandsvorsitzender, wird an die Spitze des Heidelberger DAX-Konzerns rücken.

Wie das Unternehmen mitteilte, wird CEO Bernd Scheifele, 61, am 31. Januar nach Ablauf seiner dritten Amtszeit in den Ruhestand gehen. Scheifele stand 15 Jahre an der Spitze des Konzerns.

Von Achten, 54, ist seit 2007 Mitglied des Vorstands von HeidelbergCement und seit 2015 stellvertretender Vorsitzender. Zu seinem Verantwortungsbereich gehörten unter anderem die Konzerngebiete Nordamerika und West- und Südeuropa sowie das Competence Center Materials. Als Chief Digital Officer ist er für die digitale Transformation und Digital Ventures im Unternehmen verantwortlich.

FRANKFURT (Dow Jones)