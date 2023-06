HeidelbergCement-Aktie rot: Heidelberg Materials testet Volvols E-Laster und -Baumaschinen

Im Rahmen einer sechsmonatigen Machbarkeitsstudie werde geprüft, welche emissionsfreie Fahrzeugtechnologie und Ladeinfrastruktur die Anforderungen des Baustoffherstellers im Hinblick auf Effizienz, Wartung und Ladung am besten erfülle, teilte Heidelberg Materials mit.

Die Fahrzeuge sollen an mehreren nordeuropäischen Standorten und Steinbrüchen zum Einsatz kommen, das erste bereits zum Sommer. Der Transport auf dem Landweg mache in der Konzernregion Nordeuropa 6 Prozent der CO2-Emissionen der Wertschöpfungskette aus, so das Unternehmen.

Die Aktie von HeidelbergCement rutscht im XETRA-Handel zeitweise 1,08 Prozent auf 71,68 Euro ins Minus.

FRANKFURT (Dow Jones)