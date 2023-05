HeidelbergCement-Aktie im Plus: HeidelbergMaterials will Treibhausgas-Ausstoss im französischen Werk minimieren

Dazu soll an dem Standort eine Produktionsanlage für 65 Millionen Euro gebaut werden, wie der Baustoffkonzern jetzt mitteilte. Weitere 20 Prozent der CO2-Emissionen vor Ort könnten damit künftig vermieden werden. Heidelberg Materials baut bereits in Ghana einen Kalzinator. Die HeidelbergCement -Papiere steigen via XETRA zeitweise um 1,24 Prozent auf 68,60 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)