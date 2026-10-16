Heidelberg Pharma: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Heidelberg Pharma hat am 15.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.12 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.180 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Heidelberg Pharma hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.9 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3740.0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0.1 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch