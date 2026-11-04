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04.11.2026 07:03:36
Heidelberg Materials wächst weiter - Jahresziele bestätigt
HEIDELBERG (awp international) - Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials hat im dritten Quartal von einer Nachfrageerholung profitiert. Umsatz und Ergebnisse legten zu. "Die sich im zweiten Quartal abzeichnende Wachstumsdynamik hat sich im dritten Quartal nochmals beschleunigt.", sagte Konzernchef Dominik von Achten am Mittwoch in Heidelberg laut einer Mitteilung. Dabei habe sich vor allem Europa stark entwickelt, während in Nordamerika das Wachstum anhielte. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte der Konzern.
Für 2026 peilt das Unternehmen wie zuletzt ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) von 3,4 bis 3,65 Milliarden Euro an. Im dritten Quartal legte das operative Ergebnis im Jahresvergleich um 8,7 Prozent auf 1,28 Milliarden Euro zu. Analysten hatten mit einem weniger starken Anstieg gerechnet. Zum besseren Ergebnis hätten etwa der Sparkurs, Preiserhöhungen sowie eine stetige Nachfrageerholung beigetragen. Der Umsatz kletterte um 10,4 Prozent auf 6,41 Milliarden Euro. Zum Ergebnis unter dem Strich machte der Konzern keine Angaben./mne/stk
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Heidelberg Materials am 04.11.2026
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