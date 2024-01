Heidelberg Materials verkauft Transportgeschäft in Frankreich

FRANKFURT (Dow Jones)--Heidelberg Materials verkauft sein kapitalintensives französisches Zementtransportgeschäfts Tratel an fünf regionale Transportspezialisten. Heidelberg Materials France will weiterhin die Auftragsannahme, Befrachtung und Disposition übernehmen und somit eine reibungslose Kundenbetreuung gewährleisten, wie der Konzern mitteilte. Über die finanziellen Bedingungen der Transaktion, die mehr als 450 Lkw und rund 770 Anhänger umfasst, haben alle Beteiligten Stillschweigen vereinbart. Mit der Transaktion will sich das Unternehmen stärker auf das Kerngeschäft konzentrieren.

January 11, 2024 04:17 ET (09:17 GMT)