Heidelberg Materials und Holcim erholt - Emissionshandel im Blick

FRANKFURT (awp international) - Die Aktien aus dem europäischen Bausektor haben am Freitag nach dem jüngsten Kursverfall der Branchenwerte teilweise relative Stärke gezeigt. Die Titel von Heidelberg Materials fielen mit einem Anstieg um mehr als drei Prozent positiv auf. Auch Holcim gewannen um 1,7 Prozent. Grund dafür waren Spekulationen über eine nur milde Anpassung des Emissionshandelssystem ETS.

Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Construction & Materials konnte sich zwar nicht nachhaltig dem sehr schwachen Marktumfeld entziehen, das im Tagesverlauf zunehmend vom anhaltenden Iran-Krieg belastet wurde. Am Ende war das Minus mit 0,6 Prozent aber vergleichsweise niedrig. Der Teilindex stand so in der Branchentabelle noch am besten da.

Die bessere Position der Baustoffbranche wurde auf Erleichterung im Hinblick auf das europäische Emissionshandelssystem ETS zurückgeführt. Im Nachgang eines Gipfeltreffens der EU-Staats- und Regierungschefs wies Analyst Ephrem Ravi von der Citigroup darauf hin, dass sich eher eine Feinabstimmung als eine grundlegende Systemänderung abzeichne. Damit würde ein Preisrisiko für Zement beseitigt.

Heidelberg Materials und Holcim hatten zuletzt schwer unter der Sorge gelitten, dass der Emissionshandel deutlich abgeschwächt werden könnte, um Unternehmen im internationalen Wettbewerb von den Abgaben dafür zu entlasten. Die beiden Firmen gelten als Profiteure der stärkeren Klimaschutzmassnahmen, da sie führende Positionen bei der Dekarbonisierung und Abscheidung von CO2-Emissionen im Produktionsprozess haben.

Die Aktien von Heidelberg Materials hatten bereits am Mittwoch nach einer Analystenstudie einen Erholungsversuch gewagt. Die jüngsten Sorgen der Anleger um die Änderung des europäischen Emissionshandels hatte Morgan-Stanley-Analystin Cedar Ekblom als blossen "Lärm" und die Bewertung der Aktien als attraktiv bezeichnet./tih/la/stk/ls