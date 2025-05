Heidelberg Materials steckt sich höhere Ziele

HEIDELBERG/BREVIK (awp international) - Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials will in den kommenden Jahren profitabler werden. Bis 2030 werde beim operativen Gewinn (bereinigtes Ebit) im Schnitt ein jährliches Plus von 7 bis 10 Prozent angepeilt, teilte das Unternehmen am Mittwoch im Rahmen seines Kapitalmarktes mit. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROIC) soll bis dahin auf rund 12 Prozent zulegen, nachdem zuvor mehr als 10 Prozent angepeilt wurden. 2024 legte das operative Ergebnis um sechs Prozent zu, die Rendite auf das eingesetzte Kapital betrug 9,9 Prozent.

"Wir erleben derzeit eine beispiellose Welle an Investitionen", erläuterte Unternehmenschef Dominik von Achten. Wichtige Megatrends weltweit - wie Energiewende, Aus- und Neubau der Infrastruktur, Wohnungsbau und Urbanisierung, Modernisierung des Verteidigungssektors und Digitalisierung mit rasant steigendem Bedarf an Rechenzentren - treiben dem Manager zufolge die Nachfrage nach Produkten von Heidelberg Materials voran.

An der Börse hatte die Aktie zuletzt durch das von der Bundesregierung angekündigte Investitionspaket für Infrastruktur über 500 Milliarden Euro kräftigen Rückenwind erhalten: Das Papier hat seit dem Jahreswechsel rund 50 gewonnen./mne/tav/jha/