Heidelberg Materials stärkt mit Zukauf Präsenz in Kanada

DOW JONES--Heidelberg Materials kauft in Kanada zu. Wie der Baustoffkonzern mitteilte, übernimmt er die Burnco Rock Products Ltd in Edmonton für einen nicht genannten Preis. Der Zukauf umfasst sechs Zuschlagstoffstandorte, zwei Asphaltwerke, ein Bitumenlagerterminal, drei Transportbetonwerke sowie ein Zementterminal mit Gleisanschluss mit 200 Beschäftigten. Die Transaktion soll bis Ende des Jahres abgeschlossen werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 31, 2025 12:50 ET (16:50 GMT)