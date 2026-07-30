Heidelberg Materials kürzt Gewinnprognose am oberen Ende

DOW JONES--Heidelberg Materials ist im zweiten Quartal wie erwartet wieder gewachsen, aber mit leicht rückläufiger Marge. Der Baustoffkonzern profitierte von einer "spürbaren Nachfrageerholung" in den Kernmärkten, wie Vorstandschef Dominik von Achten bei Vorlage der Halbjahresbilanz erklärte. Die Ergebnisprognose wurde am oberen Ende der Zielspanne etwas gekürzt. "Wir gehen von einem guten zweiten Halbjahr aus", erklärte der CEO.

Im zweiten Quartal verbuchte Heidelberg Materials laut Unternehmensmitteilung einen Gewinn aus dem laufenden Geschäft vor Abschreibungen von 1,42 Milliarden Euro - auf vergleichbarer Basis ein Plus von 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Markt hatte mit 1,39 Milliarden Euro gerechnet. Der Umsatz stieg vergleichbar um 6,6 Prozent auf 6,04 Milliarden Euro und übertraf den Analystenkonsens von 5,81 Milliarden Euro. Die entsprechende Umsatzrendite sank um 0,8 Punkte auf 23,4 Prozent (Markterwartung: 23,9 Prozent).

Aus dem laufenden Sparprogramm Transformation Accelerator ergaben sich nachhaltige Einsparungen von 440 Millionen Euro - nach 405 Millionen Euro per Ende März. Bis zum Jahresende sollen 500 Millionen erreicht sein.

2026 will Heidelberg Materials nun ein Ergebnis aus dem laufenden Geschäft zwischen 3,40 und 3,65 Milliarden Euro erwirtschaften. Das ist am oberen Ende etwas weniger als die zuletzt prognostizierten 3,75 Milliarden Euro zu erwirtschaften. Im ersten Halbjahr lag diese Kennziffer bei 1,249 Milliarden Euro, erwartet hatte der Markt 1,23 Milliarden Euro.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 30, 2026 01:03 ET (05:03 GMT)