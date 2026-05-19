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Heidelberg Materials Aktie 140801711 / US42281P3047

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19.05.2026 17:31:40

Heidelberg Materials kauft 10% an US-Hersteller von Stahlbetonrohren

Heidelberg Materials
34.00 EUR 0.59%
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DOW JONES--Heidelberg Materials stärkt sein Geschäft in den USA mit einer Beteiligung und langfristigen Lieferverträgen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, beteiligt er sich mit 10 Prozent an der AmeriTex Pipe & Products, einem Anbieter von Stahlbetonrohren, Kastendurchlässen und Betonfertigteilen in Texas. Finanzielle Details nannte Heidelberg Materials nicht.

"AmeriTex verfügt über hochwertige Produktionsanlagen an Standorten, die hervorragend zu unserer bestehenden Präsenz passen", sagte Heidelberg-Materials-Vorstandsmitglied Chris Ward. "Unsere Partnerschaft schafft erheblichen Mehrwert und wird unser Wachstum in Nordamerika beschleunigen."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 19, 2026 11:32 ET (15:32 GMT)

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Trading Signals: Adidas: Zeit für den Konter

Der Sportartikelhersteller ist operativ stark in das Jahr der Fussball-WM gestartet. An der Börse hat sich Adidas zuletzt stabilisiert. Mit einem Long Mini-Future können Trader auf ein Comeback des gebeutelten DAX-Titels setzen.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’946.80 19.76 SY6B1U
Short 14’234.27 13.72 SZEB1U
Short 14’769.16 8.80 SLPB9U
SMI-Kurs: 13’392.85 19.05.2026 17:20:38
Long 12’849.81 19.19 S95BFU
Long 12’577.68 13.79 SK2BZU
Long 12’039.32 8.86 SZHBKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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