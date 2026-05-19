Heidelberg Materials Aktie 140801711 / US42281P3047
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19.05.2026 17:31:40
Heidelberg Materials kauft 10% an US-Hersteller von Stahlbetonrohren
DOW JONES--Heidelberg Materials stärkt sein Geschäft in den USA mit einer Beteiligung und langfristigen Lieferverträgen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, beteiligt er sich mit 10 Prozent an der AmeriTex Pipe & Products, einem Anbieter von Stahlbetonrohren, Kastendurchlässen und Betonfertigteilen in Texas. Finanzielle Details nannte Heidelberg Materials nicht.
"AmeriTex verfügt über hochwertige Produktionsanlagen an Standorten, die hervorragend zu unserer bestehenden Präsenz passen", sagte Heidelberg-Materials-Vorstandsmitglied Chris Ward. "Unsere Partnerschaft schafft erheblichen Mehrwert und wird unser Wachstum in Nordamerika beschleunigen."
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/cln
(END) Dow Jones Newswires
May 19, 2026 11:32 ET (15:32 GMT)
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