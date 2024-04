Heidelberg Materials-Analyse: UBS AG vergibt Neutral an Heidelberg Materials-Aktie

Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 86 auf 105 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aktie des Baustoffkonzerns sei weiter niedrig bewertet, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Montag vorliegenden Studie. Es bleibe aber abzuwarten, ob der Rückenwind durch steigende Schätzungen für Kursgewinne ausreiche - er sehe diese schon grossteils eingepreist. Mögliche andere Treiber wären eine Börsennotierung an anderen Handelsplätzen wie bei CRH oder der Verkauf von Aktivitäten wie bei Holcim. Der langfristige Kursanstieg hänge von einer profitablen Dekarbonisierung des Unternehmens ab.

Um 11:04 Uhr sprang die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1.4 Prozent auf 98.22 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 6.90 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 42’718 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt. Das Papier kletterte auf Jahressicht 2024 um 21.3 Prozent nach oben. Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Heidelberg Materials am 07.05.2024 präsentieren.

