Heidelberg Materials-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Heidelberg Materials-Aktie

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Heidelberg Materials vor Zahlen zum ersten Quartal von 110 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jon Bell hob in einer am Dienstag vorliegenden Studie hervor, dass der Zementkonzern seine Berichtsstrukturen anpasst. Er hob dabei hervor, dass zwei ehemals getrennte Europa-Bereiche künftig gemeinsam konsolidiert würden. Das Ergebnis dürfte ausserdem dadurch verfälscht werden, dass es im Auftaktquartal wegen des Fastenmonats Ramadan in einigen Ländern weniger Arbeitstage gegeben habe.

Aktieninformation im Fokus: Die Heidelberg Materials-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Um 11:57 Uhr rutschte die Heidelberg Materials-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3.1 Prozent auf 95.32 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 20.65 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 55’678 Heidelberg Materials-Aktien. Der Anteilsschein stieg seit Jahresbeginn 2024 um 17.8 Prozent. Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 07.05.2024 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2024 / 08:14 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



