Heidelberg Materials-Aktie im Plus: Heidelberg Materials kauft drei US-Firmen für hunderte Millionen Dollar

Im Grossraum Philadelphia erwirbt der Baustoffriese mit Highway Materials den grössten unabhängigen Zuschlagstoff- und Asphalthersteller vor Ort mit mehr als 350 Mitarbeitern, wie er jetzt mitteilte. Zu Monatsbeginn haben die Heidelberger mit Victory Rock und Aaron Materials bereits zwei texanische Anbieter übernommen, wie es weiter hiess. Insgesamt legte der DAX-Konzern etwa 380 Millionen US-Dollar für alle drei Firmen auf den Tisch. Zusammen sollen sie nach Synergien künftig einen Beitrag zum Konzern-EBITDA von rund 50 Millionen Dollar leisten.

Zwei der drei Gesellschaften sind im Betonrecycling aktiv, das Heidelberg Materials ausbauen will. "Diese Übernahmen ergänzen unser bestehendes Zuschlagstoffgeschäft in Texas und Pennsylvania und erweitern gleichzeitig unser schnell wachsendes Portfolio an Kreislauflösungen in ganz Nordamerika", sagte der Chef des Nordamerikageschäfts, Chris Ward.

Via XETRA geht es für die Heidelberg Materials-Aktie zeitweise 0,64 Prozent auf 101,80 Euro aufwärts.

FRANKFURT (Dow Jones)