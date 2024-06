Heidelberg Materials-Aktie: Heidelberg Materials will Klinkerproduktion in Anorga beenden

Künftig werde man diesen Standort als Mahlwerk betreiben und alle Aktivitäten auf das Endprodukt Zement konzentrieren, teilte der Konzern Heidelberg Materials mit. Dank dieser Anpassung könnte das Zementportfolio weiter optimiert werden. Der für die Belieferung der Märkte in Nordspanien und Südwestfrankreich benötigte Klinker soll dann im benachbarten Werk Bilbao produziert werden.

Die Umstellung im Betrieb des Werks Anorga soll nach Abschluss der in Kürze beginnenden Sozialplanverhandlungen in Kraft treten. Es werden laut Unternehmensangaben sozialverträgliche Lösungen für alle betroffenen Beschäftigten gesucht, darunter auch Versetzungsangebote an andere Standorte innerhalb des Unternehmens in Spanien. Dabei arbeite man eng mit seinen Sozialpartnern, lokalen Behörden und Regierungsstellen zusammen.

Die Heidelberg Materials-Aktie steigt via XETRA zeitweise 0,19 Prozent auf 95,86 Euro.

