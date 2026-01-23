Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
23.01.2026 13:34:44
Heidelberg Materials-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt
Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Ben Rada Martin das Heidelberg Materials-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 250 auf 255 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ben Rada Martin sieht den Baustoffkonzern vor einer mehrjährigen Wachstumsstory. Das operative Ergebnis dürfte zwischen 2024 und 2030 im Schnitt um 6 Prozent per annum steigen, schrieb er am Donnerstagabend.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Heidelberg Materials-Aktie am Tag der Analyse
Die Aktie notierte um 13:18 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0.9 Prozent auf 236.60 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 7.78 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. 61’284 Heidelberg Materials-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier kletterte seit Jahresanfang 2026 um 6.1 Prozent nach oben.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 23:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
