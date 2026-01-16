Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Analyse im Blick 16.01.2026 13:13:44

Heidelberg Materials-Aktie erhält von Jefferies & Company Inc. Bewertung: Buy

Jefferies & Company Inc. hat eine eingehende Prüfung der Heidelberg Materials-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Heidelberg Materials
216.52 CHF 0.41%
Kaufen Verkaufen

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Die durchschnittlichen Markterwartungen fürs abgelaufene und neue Jahr des Baustoffkonzerns seien zuletzt etwas gesunken, schrieb Glynis Johnson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die möglichen Preiserhöhungen für Zement in Europa im kommenden Jahr müssten allerdings noch eingepreist werden.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Heidelberg Materials-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von Heidelberg Materials befand sich um 12:56 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0.5 Prozent auf 233.20 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 28.64 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 126’898 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 stieg die Aktie um 4.6 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:05 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com

