Heidelberg Materials-Aktie erhält von Jefferies & Company Inc. Bewertung: Buy

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Die durchschnittlichen Markterwartungen fürs abgelaufene und neue Jahr des Baustoffkonzerns seien zuletzt etwas gesunken, schrieb Glynis Johnson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die möglichen Preiserhöhungen für Zement in Europa im kommenden Jahr müssten allerdings noch eingepreist werden.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Heidelberg Materials-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von Heidelberg Materials befand sich um 12:56 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0.5 Prozent auf 233.20 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 28.64 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 126’898 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 stieg die Aktie um 4.6 Prozent.

