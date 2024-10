Heidelberg Materials-Aktie erhält von Jefferies & Company Inc. Bewertung: Buy

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 140,70 Euro belassen. Ihre Erwartungen an die operativen Gewinnkennziffern lägen nahe an den Konsensschätzungen, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Aktienauswertung: Die Heidelberg Materials-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie legte um 13:25 Uhr in der XETRA-Sitzung 2.0 Prozent auf 98.36 EUR zu. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 43.05 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 38’331 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier legte seit Beginn des Jahres 2024 um 25.3 Prozent zu. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Heidelberg Materials am 07.11.2024 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2024 / 02:51 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2024 / 02:51 / ET



