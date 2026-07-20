Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
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20.07.2026 13:37:44
Heidelberg Materials-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Buy
Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Heidelberg Materials-Aktie durch Jefferies & Company Inc..
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 292 Euro belassen. Die jüngst angekündigten Reformvorschläge zum EU-Emissionshandelssystem (EU-ETS) betrachte sie als positiv für die europäischen Zementhersteller, da die Verlängerung der Zuteilung kostenloser Emissionszertifikate weniger deutlich als erwartet ausfalle, schrieb Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Heidelberg Materials-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 13:19 Uhr wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0.2 Prozent auf 174.30 EUR nach oben. Also weist das Papier noch Spielraum von 67.53 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten 68’921 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer. Das Papier büsste seit Beginn des Jahres 2026 20.3 Prozent ein.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:04 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:04 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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