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Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004

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Bewertung im Fokus 20.07.2026 13:37:44

Heidelberg Materials-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Buy

Heidelberg Materials-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Buy

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Heidelberg Materials-Aktie durch Jefferies & Company Inc..

Heidelberg Materials
161.72 CHF 1.15%
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Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 292 Euro belassen. Die jüngst angekündigten Reformvorschläge zum EU-Emissionshandelssystem (EU-ETS) betrachte sie als positiv für die europäischen Zementhersteller, da die Verlängerung der Zuteilung kostenloser Emissionszertifikate weniger deutlich als erwartet ausfalle, schrieb Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Heidelberg Materials-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 13:19 Uhr wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0.2 Prozent auf 174.30 EUR nach oben. Also weist das Papier noch Spielraum von 67.53 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten 68’921 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer. Das Papier büsste seit Beginn des Jahres 2026 20.3 Prozent ein.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:04 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:04 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Sika: Konsolidierung als Chance

Das Umfeld für den Bauchemie- und Spezialmaterialkonzern ist derzeit anspruchsvoll. Doch Marktanteilsgewinne, Effizienzprogramme und die anstehenden Halbjahreszahlen könnten der zuletzt konsolidierenden Aktie neuen Schwung verleihen.

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12:49 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
14.07.26 Heidelberg Materials Outperform Bernstein Research
07.07.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
01.07.26 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
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Short 15’199.03 13.93 S5ZB0U
Short 15’754.64 8.99 S7BYUU
SMI-Kurs: 14’334.16 20.07.2026 13:38:34
Long 13’701.51 19.38 SYB31U
Long 13’393.84 13.66 SHB7NU
Long 12’836.56 8.96 S4KBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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