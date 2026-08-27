HEICO stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

HEICO äusserte sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 1.67 USD gegenüber 1.26 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23.13 Prozent auf 1.41 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.15 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch