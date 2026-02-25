Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’977 -0.1%  SPI 19’218 0.1%  Dow 49’482 0.6%  DAX 25’176 0.8%  Euro 0.9123 0.0%  EStoxx50 6’173 0.9%  Gold 5’165 0.4%  Bitcoin 52’667 6.3%  Dollar 0.7727 0.0%  Öl 71.0 -0.3% 
25.02.2026 23:36:18

HEICO CORP Reveals Climb In Q1 Bottom Line

(RTTNews) - HEICO CORP (HEI-A) reported a profit for its first quarter that Increased, from last year

The company's bottom line totaled $190.19 million, or $1.35 per share. This compares with $167.96 million, or $1.20 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 14.5% to $1.179 billion from $1.030 billion last year.

HEICO CORP earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $190.19 Mln. vs. $167.96 Mln. last year. -EPS: $1.35 vs. $1.20 last year. -Revenue: $1.179 Bln vs. $1.030 Bln last year.

Longevity = mehr Rendite? Dr. Anna Erat über Healthspan & Investments – zu Gast im BX Morningcall

Im neuesten BX Morningcall ist Dr. Anna Erat zu Gast – Spezialistin für Innere Medizin, Sportmedizin, Prävention und Longevity. Gemeinsam mit Olivia Hähnel und François Bloch sprechen wir darüber, was Longevity wirklich bedeutet (Healthspan vs. Lifespan), warum es mehr ist als Biohacking und wie man seriöse Angebote von Hype unterscheidet.

Dr. Erat gibt Einblick, wie eine erste Longevity-Konsultation abläuft, welche Rolle Anamnese, Genetik/Epigenetik und Technologie/AI spielen und worauf Patientinnen und Patienten bei der Wahl eines Anbieters achten sollten. Ausserdem: Versicherung & Kostenübernahme in der Schweiz, Erwartungsdruck bei High-Performance-Klienten und ein spannender Case: Wie würde sie mit Lindsey Vonn nach einer Verletzung umgehen?

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Longevity = mehr Rendite? Dr. Anna Erat über Healthspan & Investments – zu Gast im BX Morningcall

