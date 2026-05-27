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27.05.2026 23:07:34

HEICO CORP Profit Rises In Q2

(RTTNews) - HEICO CORP (HEI-A) revealed earnings for its second quarter that Increased, from the same period last year

The company's bottom line came in at $233.80 million, or $1.66 per share. This compares with $156.79 million, or $1.12 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 25.7% to $1.37 billion from $1.09 billion last year.

HEICO CORP earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $233.80 Mln. vs. $156.79 Mln. last year. -EPS: $1.66 vs. $1.12 last year. -Revenue: $1.37 Bln vs. $1.09 Bln last year.

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Trading Signals: Ferrari zündet den Elektro-Turbo

Mit dem ersten vollelektrischen Modell wagt Ferrari den Schritt in eine neue Ära. An der Börse könnte der Sportwagenbauer nach soliden Quartalszahlen, starkem Auftragsbestand und einem charttechnischen Ausbruch ebenfalls wieder beschleunigen.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 14’439.21 13.94 SFNBRU
Short 14’967.58 8.96 SOXBAU
SMI-Kurs: 13’627.41 27.05.2026 17:31:20
Long 13’031.49 19.19 SYBDXU
Long 12’737.64 13.59 BSUR4U
Long 12’215.43 8.96 SC4B0U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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