Heico A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Heico A hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.67 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.26 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 1.41 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.15 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch