Hefei Jingsong Intelligent Technology A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hefei Jingsong Intelligent Technology A hat am 25.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0.30 CNY. Ein Jahr zuvor waren 0.010 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 58.19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 116.0 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 277.5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch