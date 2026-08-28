Hefei Jianghang Aircraft Equipment A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hefei Jianghang Aircraft Equipment A liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hefei Jianghang Aircraft Equipment A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0.02 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Im abgelaufenen Quartal hat Hefei Jianghang Aircraft Equipment A 261.0 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0.27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 261.8 Millionen CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch