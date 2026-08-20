Hefei I-TEK OptoElectronics A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hefei I-TEK OptoElectronics A hat am 19.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.69 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.410 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 231.1 Millionen CNY gegenüber 132.3 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch