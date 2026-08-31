Hefei Gocom Information Technology A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Hefei Gocom Information Technology A hat am 28.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Hefei Gocom Information Technology A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.05 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.060 CNY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14.05 Prozent auf 65.2 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 57.1 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch