Hefei Conver A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Hefei Conver A hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 0.18 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hefei Conver A noch ein Gewinn pro Aktie von 0.220 CNY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 385.0 Millionen CNY gegenüber 273.7 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch