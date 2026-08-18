Hefei Chipmore Technology A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hefei Chipmore Technology A hat am 15.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.01 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.060 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 541.0 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 3.74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 521.5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch