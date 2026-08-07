Hecla Mining zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hecla Mining hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.17 USD. Im Vorjahresviertel hatte Hecla Mining 0.090 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 335.4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10.32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hecla Mining einen Umsatz von 304.0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch