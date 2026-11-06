Hecla Mining: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hecla Mining hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 329.96 ARS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 199.28 ARS je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 592.16 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 544.09 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch