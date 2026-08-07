Hecla Mining legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hecla Mining gab am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 239.52 ARS gegenüber 103.39 ARS je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 472.57 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hecla Mining 349.24 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch