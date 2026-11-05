Hecla Mining informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hecla Mining hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.22 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.150 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3.59 Prozent auf 394.8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 409.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch