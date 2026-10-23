Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage A hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.22 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.300 CNY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage A mit einem Umsatz von insgesamt 1.50 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.44 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 3.85 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch