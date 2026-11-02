Hebei Weiyuan Biochemistry: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hebei Weiyuan Biochemistry hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0.26 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hebei Weiyuan Biochemistry noch ein Gewinn pro Aktie von 0.330 CNY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 31.50 Milliarden CNY gegenüber 29.88 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch