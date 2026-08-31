Hebei Weiyuan Biochemistry präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hebei Weiyuan Biochemistry äusserte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0.47 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.460 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 32.85 Milliarden CNY – ein Plus von 1.78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hebei Weiyuan Biochemistry 32.28 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch