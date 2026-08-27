Hebei Huatong Wires and Cables Group A legte Quartalsergebnis vor

Hebei Huatong Wires and Cables Group A hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0.19 CNY. Im Vorjahresquartal hatte Hebei Huatong Wires and Cables Group A ebenfalls ein EPS von 0.190 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 2.71 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.89 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch