Hebei Hengshui Laobaigan Liquor verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hebei Hengshui Laobaigan Liquor hat am 29.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Hebei Hengshui Laobaigan Liquor hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.11 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.180 CNY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hebei Hengshui Laobaigan Liquor in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 32.75 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 883.4 Millionen CNY im Vergleich zu 1.31 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch