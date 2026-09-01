|
01.09.2026 06:37:00
Hebei Hengshui Laobaigan Liquor verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Hebei Hengshui Laobaigan Liquor hat am 29.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Hebei Hengshui Laobaigan Liquor hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.11 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.180 CNY je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hebei Hengshui Laobaigan Liquor in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 32.75 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 883.4 Millionen CNY im Vergleich zu 1.31 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Dienstag mit Verlusten erwartet. Die asiatischen Börsen bewegen sich am Dienstag mit verschiedenen Vorzeichen.