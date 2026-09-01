Hebei Baoshuo stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hebei Baoshuo gab am 30.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.10 CNY, nach 0.060 CNY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 1.08 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 913.3 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch