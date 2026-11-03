Hebei Baoshuo präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hebei Baoshuo präsentierte am 31.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.03 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0.050 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hebei Baoshuo in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13.33 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 850.0 Millionen CNY im Vergleich zu 980.7 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch