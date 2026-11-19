HeartCore Enterprises hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das HeartCore Enterprises ein Ergebnis je Aktie von 0.400 USD vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 94.65 Prozent auf 0.2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3.0 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch