HealWELL AI A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

HealWELL AI A veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.05 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0.120 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 32.6 Millionen CAD gegenüber 30.4 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch