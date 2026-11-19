Healthy Extracts hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.12 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.060 USD erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 0.6 Millionen USD, gegenüber 0.9 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 32.61 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch