HealthWarehousecom gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

HealthWarehousecom liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat HealthWarehousecom die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 22.74 Prozent auf 6.5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte HealthWarehousecom 8.4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch