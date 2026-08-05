HealthStream: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

HealthStream hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.23 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.180 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 83.7 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12.54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HealthStream einen Umsatz von 74.4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch