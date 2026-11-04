HealthStream: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

HealthStream hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0.18 USD gegenüber 0.200 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8.94 Prozent auf 83.3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 76.5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch