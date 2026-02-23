HealthStream Aktie 1070464 / US42222N1037
23.02.2026 22:51:18
HealthStream, Inc. Reveals Retreat In Q4 Profit
(RTTNews) - HealthStream, Inc. (HSTM) reported a profit for fourth quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line totaled $2.53 million, or $0.09 per share. This compares with $4.88 million, or $0.16 per share, last year.
Excluding items, HealthStream, Inc. reported adjusted earnings of $5.35 million or $0.18 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.4% to $79.70 million from $74.23 million last year.
HealthStream, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.53 Mln. vs. $4.88 Mln. last year. -EPS: $0.09 vs. $0.16 last year. -Revenue: $79.70 Mln vs. $74.23 Mln last year.
