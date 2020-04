HealthSpace déploie sa plateforme de recherche automatisée des contacts pour les agences de Colombie britannique et de l'État de Washington - contribuant à « aplatir la courbe » pour le COVID-19

VANCOUVER, 9 avril 2020 /CNW/ - HealthSpace Data Systems Ltd. (la « société » ou « HealthSpace ») (CSE : HS) (Frankfurt : 38H) (OTC : HDSLF) est heureuse d'annoncer qu'elle a commencé à déployer sa plateforme de recherche des contacts pour le COVID-19, avec Okanogan County Public Health dans l'État du Washington et la Vancouver Island Health Authority.

Après ses premières initiatives en direction des clients actuels à propos du COVID-19, la société a pris conscience de la nécessité croissante d'intensifier ses efforts en matière de recherche des contacts pour les services de santé publique. La recherche des contacts est un processus utilisé par les épidémiologistes partout dans le monde qui leur permet de revenir sur les pas d'une personne qui a été testée positive au COVID-19 et de suivre quiconque pourrait avoir été en contact direct avec elle. Ces agences entament alors un processus laborieux qui consiste à interroger chacun des contacts potentiels, en les appelant chaque jour pendant une période donnée pour déterminer s'ils présentent un symptôme ou l'autre de la maladie.

HealthSpace a depuis renforcé ses produits HSCloud Suite et My Health Department pour tenir lieu de plateforme de recherche des contacts entièrement automatisée. Cette nouvelle plateforme remplace le processus manuel consistant à appeler chaque contact individuel avec un système automatisé qui envoie un lien unique et sécurisé via un message texte et un courriel avec un questionnaire quotidien pour chacun des contacts suivis. Ce questionnaire permet au contact de saisir ses symptômes, sa température et toute une série d'autres informations comme l'exige chaque agence.

Cette plateforme permet également à ceux qui remplissent le questionnaire de dresser la liste des lieux sur lesquels ils se sont récemment rendus – comme un supermarché – et des personnes avec lesquelles ils ont été en contact direct, ces nouvelles personnes étant ensuite invitées à remplir le questionnaire quotidien de recherche des contacts. Cette démarche étend la portée de l'initiative et contribue à endiguer plus efficacement la propagation au sein de la communauté. Les informations sont stockées en toute sécurité dans la plateforme sécurisée HSCloud Suite de HealthSpace à des fins de rapport et d'analyse, aidant ainsi les agences à prendre des décisions éclairées en temps réel.

Cette plateforme est proposée à un moment où les agences de santé publique font l'objet d'une pression et d'une attention sans précédent. Cette pression et cette tension croissantes ont créé une demande pour davantage de financements. Dans le cadre du programme de relance économique de 2 billions de dollars qui a récemment été promulgué aux États-Unis, 500 millions de dollars ont été spécialement réservés pour le CDC avec pour objectif exprès de créer un système de veille de santé publique et de collecte de données (https://www.wpxi.com/news/washington-news-bureau/cdc-granted-500-million-surveillance-data-collection-system-fight-coronavirus/BB7YNCIL2FGHZOWL4YCIUFFV4E/).

Pour le PDG de HealthSpace CEO, Silas Garrison : « À l'heure où les agences de santé publique et les gouvernements se démènent à travers le monde, à la recherche d'aide, je suis touché que notre plateforme se montre à la hauteur. Notre équipe travaille sans relâche depuis que nous avons compris qu'il était nécessaire de procéder à la recherche numérique des contacts et que nous avons pu créer, en un temps record, une plateforme qui met réellement à l'échelle la recherche des contacts pour faire face à l'ampleur de cette crise mondiale. Je suis honoré que notre plateforme puisse avoir un impact positif et durable, pas uniquement pour les agences qui l'utilisent, mais également pour tous ceux qui sont directement touchés par ce virus. Plus nous donnerons de moyens aux agences de santé publique, plus rapidement elles pourront réagir pour endiguer la propagation du virus. Cela ne permet pas seulement de sauver des vies, mais également de s'assurer que le monde et l'économie reviennent à la normale. »

HealthSpace Data Systems Ltd.

HealthSpace est une entreprise publique SaaS (Software as a Service) qui s'attèle à offrir des gains d'efficience aux agences publiques au niveau de l'état et au niveau local grâce à sa puissante plateforme d'entreprise cloud et mobile. Ces dix dernières années, HealthSpace a réussi à mettre au point des applications aussi bien cloud que mobiles servant actuellement plus de 500 organisations au niveau de l'état et au niveau local dans toute l'Amérique du Nord. HealthSpace propose l'un des seuls progiciels d'entreprise libre-service pour les administrations publiques, offrant plus de pouvoir à l'utilisateur final. Par ailleurs, HealthSpace offre aujourd'hui ses technologies conçues pour les administrations publiques à des entreprises privées, ce qui leur permet de gagner en visibilité et en prédictibilité pour leurs propres organisations, et de passer d'un mode opérationnel réactif à un mode opérationnel proactif. HealthSpace continue de proposer aux organismes publics des solutions de service et innovantes spécialisées, tout en s'élargissant aux verticaux d'entreprise commerciale pour autonomiser les nouveaux clients avec des meilleures pratiques et des politiques proactives de santé environnementale. HealthSpace est aujourd'hui entrée dans l'espace des technologies de la finance en créant une plateforme de paiement qui simplifie la prise des recettes publiques pour les agences qu'elle sert.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut renfermer des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne visent pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas toujours, désignés par les termes « s'attend », « envisage », « prévoit », « pense », « entend », « estime », « projette », « produits en préparation », « potentiel » et des expressions similaires, ou que les événements ou conditions « surviendront », «surviendraient », « pourraient survenir » ou « devraient survenir ». Bien que HealthSpace pense que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs se fondent sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés ne sont pas des garanties de performances futures, et les résultats réels peuvent s'écarter sensiblement de ceux annoncés dans les énoncés prospectifs. HealthSpace décline expressément toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser l'un quelconque énoncé prospectif, qu'il s'agisse de nouvelles informations, d'événements futurs ou de toute autre chose.

