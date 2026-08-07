Healthsouth: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Healthsouth präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 1.54 USD. Im letzten Jahr hatte Healthsouth einen Gewinn von 1.39 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Healthsouth im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9.58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.60 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1.46 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch